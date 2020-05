Covid-19 à Vélingara : 12 nouveaux cas et 7 guérisons

Le nombre de personnes atteintes de coronavirus ne cesse de grimper à Vélingara. De 7 cas importés, Vélingara est passé à 43 cas positifs au coronavirus en moins de deux mois. Hier 13 cas, aujourd’hui 12 cas et toutes ces personnes testées positives entre hier et aujourd’hui sont toutes de Medina Gounass. Sans oublier que le week-end dernier, la cité religieuse avait enregistré 9 cas liés à la pandémie.



Au total, 34 cas ont été recensés dans la cité religieuse à l’espace de 72 heures comme pour dire que le virus veut installer son nouveau foyer à Vélingara où la courbe ne cesse d’être ascendante depuis un certain temps. Mais les autorités ne sont pas restées les bras croisés face à cette situation.

Par ailleurs, le préfet du département de Vélingara a pris des mesures plus restrictives pour éviter la propagation rapide du coronavirus. Il a pris un arrêté, ce lundi 4 mai, interdisant la circulation entre les communes du département de Vélingara sans autorisation spéciale. Une mesure qui ne semble pas enchanter la majeure partie des populations surtout celles villageoises car estimant que tout est concentré à Vélingara commune.

Les autorités sanitaires, elles, accentuent la sensibilisation sur les respects stricts des gestes barrières.

Par ailleurs, les 7 premières personnes qui avaient introduit la maladie à Vélingara sont toutes guéries et sorties de l’hôpital. 36 patients sont sous traitement dans la région de Kolda, plus de 100 personnes sont mises en quarantaine.