COVID-19 : 604 nouvelles infections déclarées et plus de 4 300 patients sous traitement

Ce mercredi 12 janvier 2022, le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que sur 2 584 tests réalisés, 604 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 23,37 %. Les nouvelles infections sont réparties entre 25 cas contacts suivis, 1 cas importé signalé à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass et 578 autres issus de la transmission communautaire.

Ces derniers sont identifiés dans les départements de Dakar (249 cas), de Rufisque (58), de Guédiawaye (30), de Pikine (48) et de Keur Massar (22) et aussi à Kaolack (32), à Saint-Louis, (27), à Mbour (16), à Thiès (10), à Sokone (9), à Kédougou et à Ziguinchor. Aucun décès n’a été enregistré, par contre.