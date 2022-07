Covid-19: 30 nouveaux cas positifs et 224 patients sous traitement

Le bilan de ce mardi 19 juillet sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, dévoilé par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, conforte davantage la persistance de cette maladie au Sénégal. Lequel bilan fait état de 32 infections au virus contre 31 notées hier.

Selon le communiqué n°869, sur les résultats des examens virologiques, 720 tests ont été effectués à cet effet, soit un taux de positivité de 4,44 %. Les nouveaux malades sont répartis entre un cas importé et 31 cas issus de la transmission communautaire (29 dans la région de Dakar et deux dans les autres localités en région, à savoir Kaolack et Touba).

Les services du ministère d’informer, toutefois, qu’aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré dans les établissements hospitaliers, hier lundi 18 juillet. De même qu’aucun cas grave n’est actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

De plus, 33 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. «L’état de santé des autres malades est stable», rassure-t-on.

Depuis le début de cette pandémie, le pays a répertorié 86 854 cas positifs au coronavirus dont 84 661 cas guéris, 1 968 décès, un patient évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 224 malades à être sous traitement.

Sur ce, les autorités sanitaires continuent d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.