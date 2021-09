Covid-19 : 3 décès, 23 nouveaux tests positifs et 11 cas graves en réa

La liste macabre s’allonge. Les agents du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont déploré 3 décès liés la Covid-19 enregistrés, hier mercredi 15 septembre dans les structures hospitalières.

Les tests positifs sont répartis entre 4 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 19 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient de la région de Dakar (10) et des autres localités en région (9).