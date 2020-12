Les autorités en charge de la sécurité ont mis hors d’état de nuire une bande de coupeurs de bois. Une patrouille mixte (Eaux et forêts, gendarmerie) conduite par le chef secteur forestier de Saraya (Kédougou) pour lutter contre la coupe de bois et l’exploitation illicite de l’or, a permis l’arrestation de 26 délinquants. Il s’agit de 9 Maliens, 2 Guinéens, 14 Burkinabé et 01 Sénégalais).

