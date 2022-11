Coupe d’Afrique féminine des clubs Champions : L’ASC Ville de Dakar va représenter le Sénégal

La FIBA Afrique a dévoilé mardi à Abidjan, le calendrier et les équipes participantes à la Coupe d’Afrique féminine des clubs champions prévue du 9 au 17 décembre 2022 à Maputo au Mozambique. Le basket-ball sénégalais sera représenté par l’ASC Ville de Dakar.

Après une interruption de deux ans due à la Covid-19, la Coupe d’Afrique féminine signe son retour. L’évènement va réunir 10 équipes à Maputo, au Mozambique du 9 au samedi 17 décembre.

Les équipes qui y participeront sont les suivantes :

Costa do Sol (hôte), Ferroviario de Maputo (champions 2019/Mozambique)

AS Ville Dakar (Sénégal), Energie BBC (Bénin), Overdose Up Station (Cameroun)

ASB CNSS (RD Congo), Sporting Club Alexandria (Égypte), Kenya Ports Authority (Kenya), Inter Clube de Luanda (Angola), Armée Patriotique du Rwanda (Rwanda/TBC)

Le Ferroviario de Maputo est la double championne en titre de cette Coupe d’Afrique féminine des Champions de la FIBA en tant que double champion en titre. En décembre 2019, Ferroviario a battu l’Inter Clube de Luanda (91-90) en prolongation au Caire en Egypte pour conserver sa couronne continentale.

L’ASC Ville de Dakar quitte Dakar pour Maputo le 6 décembre.