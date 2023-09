Coup d’Etat au Gabon : rencontre entre le général Nguema et les représentants religieux du pays

C’est au palais ” Rénovation” que le nouvel homme fort du Gabon a tenu à rencontrer les représentants religieux du pays ce vendredi 1er septembre 2023. Une rencontre ayant pour but d’entendre leurs requêtes et de travailler avec eux pour le développement du pays. Au sortir de cette rencontre, le général a fixé ses priorités.

Ainsi, pour réussir sa mission, le général estime qu’il faut mettre Dieu au centre de la politique à dérouler : “Si on ne met pas Dieu autour, tout ce qu’on fait ne réussit pas”. ” je souhaiterais que vous me proposiez des solutions pérennes et adéquates.”

Les demandes des chefs religieux ne se sont pas limités à ne parler que de l’aspect social mais aussi des résultats de cette transition et la question de la durée de cette dernière n’a pas échappé aux échanges. “vous me demander de faire la route en même temps de ne pas mettre du temps a la transition” Souligne le général Nguema en précisant que les routes ne peuvent pas se construire en deux ou trois ans, il faut du temps pour le faire.

“vous me demander des résultats mais ceux qui étaient là avant nous on laisser des dettes, on a compté ce matin 124 milliards de dettes par mois”.

Il poursuit, “on est pas venu pour gagner quoique ce soit, on est venu pour essayer de redresser au maximum ce qu’on peut faire pour les gabonais.” Le président de la transition a dévoilé durant l’échange, que la somme colossale de 7milliards 200 milles a déjà été saisi et qu’ils vont ouvrir un compte séquestre et “regarder ce qu’il faut faire”.

Le président Oligui souligne dans la même lance que: ” la priorité pour nous c’est de rétablir l’eau et que le gabonais mange dans son assiette. Il y a aussi les hôpitaux.”

Par ailleurs, le General précise qu'”il y aura des décisions dures” pour les détourneurs de fonds et rassure que les arrestations ne vont pas s’arreter là car il souhaiterait faire appliquer la loi. Pour lui, “si on dit à un détourneur de rembouser et qu’il ne purge pas sa peine, il rembourse, après il refait la même chose, le jour où on ne le prend pas, c’est bien, le jour où on le prend, il rembourse encore un peu. Donc soit on applique réellement la loi, soit on ne l’applique pas.”

Il rajoute “Si la route avait été financé et que quelqu’un a pris l’argent soit il termine la route soit il va en prison”.

“Le Gabon a beaucoup d’atouts et le pays est un pays riche, gardons espoir que les choses changent et quelles avancent. Ce pays envié de tous, que feu Omar Bongo nous a laissé, est devenu la risée de ceux qui hier, nous enviaient . c’est ensemble que nous allons redonner aux gabonais leur dignité et des raisons d’espérer.

Le Général Nguema invite ainsi le collège des représentants religieux à designer un responsable qui va travailler avec ses équipes.