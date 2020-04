Coronavirus : Plus de 1 000 enfants retirés de la rue

Au Sénégal, plus de mille (1 000) enfants ont été retirés de la rue. Cela fait suite l’opération « Zéro enfants dans la rue » du Ministère de la protection de l’enfant.

Il y a un mois, l’opération « Zéro enfant dans la rue » a été lancée. Le secrétaire général du Ministère de la protection de l’enfant dresse le bilan à mi-parcours. « L’objectif est zéro enfant dans la rue. Il intègre les enfants qui sont dans des daras et qui mendient, encore, il y en a sur le terrain. Zéro enfant dans la rue cible également les enfants en rupture totale; qui ne sont pas dans leurs familles, qui sont dans des sites à Dakar et dans des régions. Ils sont des enfants en rupture, des enfants même en conflit avec la loi ou bien des enfants en danger tout court« , a déclaré Mame Ngor Diouf.

« Zéro enfant dans la rue » intègre également les enfants qui sont accompagnateurs de leurs parents qui sont dans la rue. Selon M. Diouf, l’opération cible tous les profils d’enfants. « A l’heure, plus de 1 000 enfants ont été retirés, dont au moins 558 retournés dans leurs localités. Je vous disais qu’il y en a des retours à Fatick, à Tambacounda, à Kolda… Dans tout le pays, les opérations sont en cours, vont se poursuivre« , a-t-il notamment expliqué.

A en croire le secrétaire général du Ministère de la protection de l’enfant, cette catégorie concerne les « maraudes de nuit« . « Ils rejoignent des centres qui sont aménagés et sont actuellement installés un peu partout à travers le pays. Plus de 2 000 places sont aussi réquisitionnées et aménagées au niveau de Dakar, en banlieue et dans différentes localités du pays« , dit-il.