Coronavirus dans le monde, 941 morts aux Etats-Unis et 1239 au brésil en 24h

Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l’évolution dans le monde concernant l’épidémie de coronavirus ce vendredi 12 juin 2020. On recense plus de 7,5 millions de cas dans le monde et plus de 420.000 décès dus au Covid-19. L’Amérique latine est désormais le nouvel épicentre de la pandémie tandis que le bilan reste élevé aux Etats-Unis. L’Europe se déconfine progressivement.

Ce vendredi 12 juin, le virus Covid-19 touche 7.514.559 cas confirmés et a fait au total 421.458 morts dans le monde. L’OMS alerte sur l’aggravation de l’épidémie dans le monde. Alors que la situation s’améliore en Europe, le nombre de cas bat des records dans le monde. En effet, on recense plus de 100.000 cas par jour, en Amérique latine et en Asie.

Le bilan des États-Unis reste toujours élevé. Le pays compte dépasse la barre des 2 millions de cas. Selon l’institut Johns Hopkins, le nombre de décès ce jour est de 941 morts en 24h (1.082 hier), soit 113.774 décès au total. Le pays continue de déclarer autour de 20.000 nouveaux cas par jour, le virus s’étant déplacé. Selon une moyenne de onze modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l’université du Massachusetts, le nombre de décès de la COVID-19 devrait avoisiner les 130 000 morts dans le pays d’ici le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine.

Le Brésil dépasse la barre des 40.000 morts ce jour. Il enregistre ce vendredi 12 juin, 1.239 morts en 24h. Le pays déclare 802.828 cas recensés et 40.919 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le Brésil a supprimé des mois de données sur la pandémie dans le pays du site Web du gouvernement, le ministère de la Santé a déclaré qu’il ne communiquerait désormais que les cas et les décès au cours des dernières 24 heures, ne donnant plus un chiffre total comme le font la plupart des pays. Bolsonaro a déclaré que les données cumulatives ne reflétaient pas la situation actuelle. Le conseil, qui ne fait pas partie du ministère de la Santé, a commencé à publier ses propres chiffres depuis ce week-end, après que le ministère a retiré d’un site Internet public plusieurs mois de statistiques et a cessé de publier le bilan global de l’épidémie. Les boutiques ont rouvert partiellement ce mercredi à Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil.

Au Mexique, l’épidémie progresse avec 587 décès recensés en 24h et 4790 nouveaux cas. Le pays compte actuellement 133.974 cas et 15.944 morts au total. Lors de la même conférence de presse, Hugo Lopez-Gatell, sous-secrétaire à la Santé, chargé de la stratégie contre la pandémie au Mexique, a déclaré que les prévisions sur l’évolution de la maladie avaient été dépassées. Il a déclaré que le bilan final pourrait avoisiner les 30.000 morts mais n’a pas donné de délai.

La Chine déclare le premier cas propagé localement ( à Pékin ) depuis des semaines. Le pays dénombre 83.064 cas au total et 4.634 morts ce vendredi 12 juin, aucun décès en 24h. Le pays a annoncé ce jeudi une reprise très limitée des vols internationaux la semaine prochaine. Toutes les compagnies pourront ainsi assurer un vol par semaine. Les passagers devront toutefois être testés à leur arrivée sur le sol chinois. « Aucun des 300 cas asymptomatiques de COVID-19 découverts lors de la campagne de tests de masse dans la ville n’a contaminé d’autres individus », c’est l’affirmation faite par un expert chinois basé sur des résultats de tests effectués sur plus de 3 millions de personnes.

En Corée du Sud, suite à la réapparition de foyers de contaminations dans des lieux à forte concentration de population, le pays teste un nouveau système de traçage. Il devrait être déployé la semaine prochaine dans les boîtes de nuit, les salles de gym, les cinémas ou encore les églises du pays. On compte à ce jour 12.003 cas dont 56 nouveaux en 24h essentiellement de Séoul, pour 277 décès déplorés (+1 en 24h).

En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, fait état de 155.561 cas confirmés et de 29.346 morts au total. On recense ce jeudi 11 juin, 27 morts. Selon les dernières données mises à jour, le nombre de décès en EHPAD et EMS est de 10.384 morts. Le nombre de décès en milieu hospitalier est lui de 18.962.

En Italie, le bilan baisse ce jour. On compte 53 décès de plus en 24h (71 la veille) ce jeudi 11 juin, portant le nombre de morts à 34.167 au total depuis le début de l’épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 236.142. L’Italie a rouvert ses frontières ce 3 juin et a annulé la quarantaine obligatoire des étrangers de l’UE. Les Italiens peuvent désormais circuler librement entre les différentes régions. Les terrasses, cafés, commerces et la plupart des monuments ont rouvert, suivront les cinémas et lieux de spectacle le 15 juin. Le Premier ministre sera auditionné par la justice à propos de sa gestion de la crise.

Au Royaume-Uni, le bilan baisse ce jour. Le pays comptabilise 291.409 cas et 41.279 morts au total. On compte ce jeudi 11 juin, 151 morts en 24h (145 hier). Une quatorzaine est imposée pour les voyageurs à partir de ce lundi, même en provenance de la France finalement. La France a annoncé une mesure de réciprocité en retour. Le pays a annoncé la réouverture des lieux de culte le 15 juin pour la « prière individuelle » ainsi que les commerces non essentiels.

L’Espagne compte 32 décès au cours de la semaine. Le nombre de morts au total n’a pas changé ce jeudi 11 juin, il s’élève donc toujours à 27.136. Le pays compte désormais 242.280 cas recensés. Le pays note une augmentation du nombre de cas, 156 en une journée. La plupart des nouveaux cas sont recensés à Madrid. L’Espagne ne rouvrira pas ses frontières fin juin mais bien au 1er juillet.

La Belgique est l’un des pays qui testent le plus dans le monde. Au dernier bilan ce jeudi 11 juin, on dénombre 142 nouveaux cas confirmés d’infection au covid-19, ce qui porte à 59.711 le nombre de cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 9.636 décès (+16 en 24h). La Belgique a annoncé l’ouverture de ses frontières avec les autres pays de l’UE.

Au Chili, l’épidémie s’accélère avec de nombreux cas de nouvelles contaminations journalières. Le pays dénombre 154.092 cas recensés et 2.648 (+173) morts au total.

En Iran, l’épidémie sévit toujours. Le pays recense 78 décès en 24h, soit 8.584 au total. Le pays comptabilise désormais 180.156 cas déclarés. Les chiffres officiels témoignent d’une accélération de la propagation de la maladie depuis le début du mois de mai. Selon l’Organisation iranienne des Moudjahidine du peuple d’opposition iranienne (PMOI / MEK), ce serait plus de 50.700 décès qui seraient en recensés à travers les 327 villes des 31 provinces d’Iran, soit 6 fois plus que les chiffres officiels.

L’Irlande a rouvert tous ses commerces lundi, hors centres commerciaux. La fin des restrictions de déplacements est prévue pour le 29 juin. Le pays compte actuellement 25.238 cas, soit 8 de plus que la veille et 1.703 (+8 en 24h) morts au total.

En Russie, le bilan du nombre de morts continue de grimper ce vendredi 12 juin 2020. Les autorités comptent désormais 501.800 cas détectés pour 6.350 morts dont 172 décès ces dernières 24h. Le maire, Sergueï Sobianine, a annoncé lundi la levée de l’«auto-isolement» à domicile instauré fin mars et du régime de laissez-passer obligatoire pour tous les Moscovites. Le port du masque dans la rue, et du masque et des gants dans les lieux fermés et les transports, restent toutefois obligatoire dans la mégapole de 12 millions d’habitants. Le déconfinement se fera par étape les 9, 16 et 23 juin avec les commerces, restaurants, services à la personne et lieux de loisir.

En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 39.726 cas au total et 1377 décès dont 35 ces dernières 24h. Depuis le 25 mars, le gouvernement égyptien impose un couvre-feu nocturne constamment renouvelé, qui varie entre neuf et 13 heures, pour freiner la propagation du virus.

En Inde, la pandémie frappe lourdement et ne cesse de progresser. Les cas se multiplient dans les campagnes, les travailleurs étant retournés chez eux, propageant ainsi le virus. L’Inde recense, ce vendredi 12 juin 2020, 297.535 cas confirmés et 8.498 (+391) morts. Le pays, malgré la propagation du virus, rouvre ses lieux de culte et ses centres commerciaux.

La situation s’aggrave au Pérou. Le pays compte ce vendredi 12 juin 214.788 cas de contaminations et 6.088 (+185 en 24h) décès, c’est le second pays le plus touché en Amérique latine après le Brésil. La situation est jugée catastrophique dans les hôpitaux. Deuxième en nombre de contaminations en Amérique latine, le Pérou (33 millions d’habitants) est troisième en nombre de morts derrière le Brésil et le Mexique.

En Allemagne, le bilan est en baisse. Le pays compte ce jeudi 12 juin 186.691 cas recensés pour 8.748 décès (+24). Le gouvernement allemand a décidé mercredi de lever à partir du 15 juin ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe décrétées en mars en raison de la pandémie du coronavirus, a indiqué le ministre des Affaires étrangères.

Au Portugal, le déconfinement se poursuit progressivement. On compte ce vendredi 12 juin, 35.910 cas et 1.504 morts (+7). Le pays se dit prêt à accueillir les voyageurs cet été. Le Portugal devient le premier pays européen à recevoir le label « Safe Travels », censé rassurer les touristes et aider à relancer le secteur du tourisme.

La Suède approche la barre des 5.000 morts depuis le début de l’épidémie. C’est l’un des rares pays à ne pas avoir choisi l’option confinement, mais juste des recommandations. Le pays recense 4 fois plus de décès que les pays voisins et figure désormais au 5e rang mondial en taux de mortalité. La Suède reconnaît s’être trompée dans le choix de ne pas confiner la population. Le non-confinement n’a pas empêché l’effondrement de l’économie du pays et certains pays refusent l’ouverture des frontières. On compte ce vendredi 12 juin 48.288 cas infectés et 4.814 décès (+19).

Le Japon compte 17.187 cas recensés au total et 922 (+0) décès ce vendredi 12 juin. Le gouvernement a annoncé la levée de l’état d’urgence dans tout le Japon. Pour relancer le tourisme, le gouvernement a dégagé un budget de 1.700 milliards de yens (14 milliards d’euros). Le pays annonce un plan de vaccination pour juin 2021.

Le Maroc a entamé son déconfinement progressif par zone ce 12 juin. L’état d’urgence est prolongé jusqu’au 10 juillet. Le pays compte 29 nouveaux cas de contaminations et 8.537 cas au total, mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 211 décès (+0 en 24h). Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme. Les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont annoncé, dans un communiqué conjoint, que les autorités publiques ont décidé de mettre en œuvre le plan d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province de manière progressive.

La Pologne, qui compte actuellement 28.201 cas de contaminations et 1.215 (+9) morts dues au Covid-19, signale une forte augmentation des cas principalement chez les travailleurs de mine.

La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire depuis ce 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 21.182 cas et 1.369 (+9) décès dus au Covid-19.

La Suisse compte ce vendredi 12 juin, 1.937 (+1) décès pour 31.044 cas déclarés. Le pays a décidé de rouvrir plus tôt ses frontières avec tous les pays de l’UE le 15 juin, une mesure réclamée par l’Italie.

L’Algérie, le gouvernement algérien a prolongé jeudi 28 mai ses strictes mesures de confinement dans la presque totalité du pays jusqu’au 13 juin. On dénombre ce jeudi 11 juin, 10.589 cas recensés et 741 décès (+9) dus à l’épidémie.

L’épidémie se développe en Afrique mais reste modéré. L’Afrique du Sud compte 58.568 cas recensés ce vendredi 12 juin et 1.284 morts.