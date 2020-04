Coronavirus : Cet artisan sénégalais crée une machine innovatrice pour le lavage des mains

La guerre déclarée à la pandémie de Covid-19 stimule la créativité sénégalaise. A Tambacounda, Khalifa Sidibé, un mécanicien, a conçu un instrument avec un dispositif de lave-main. Convaincue de l’efficacité de l’instrument, la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a d’ailleurs passé une commande de 100 machines pour lutter contre la propagation du virus, et une autre optionnelle de 100 autres.

L’assistant du créateur explique : « C’est fabriqué avec du fer rond, avec deux réservoirs en plastique, un de 70 litres, et un autre de 35 litres. Le premier a la réserve d’eau avec laquelle les gens se lavent les mains, et l’autre récupère l’eau sale. C’est conçu pour les espaces publics et même pour les maisons. C’est un lave-main qui permet se laver sans toucher l’appareil. »

Selon le dispositif, détaille-t-il sur Sud fm, la machine fonctionne à l’aide d’une pédale qui commande le liquide de lavage. « Poser le pied dessus, il vous déverse le liquide de lavage dans la main, quand vous finissez avec ce liquide, il y a une deuxième pédale qui commande la réserve d’eau de 70 litres. » Le dispositif est déjà présent devant certaines officines de pharmacie de la région.

Abdoulaye Sarr, le président de la Chambre des métiers de Tambacounda, ne cache pas sa joie : « remercier la DER pour le geste d’abord pour lutter contre la Covid-19 comme beaucoup de Sénégalais sont en train de le faire aujourd’hui mais aussi ce que je considère moi comme un accompagnement à un artisan, et qui a fait des efforts louables, et que la DER a pris la décision de l’accompagner. »

Une innovation après celle des quatre enseignants-chercheurs, Dr Ibrahima Gueye (EPT), Ahmed Mouhamadou Wade (EPT), Mamadou Lamine Diagne (Université de Thiès) et Ousmane Seydi (EPT). Qui ont créé un prototype de respirateur artificiel, à l’École Polytechnique de Thiès (EPT).