Coronavirus à Dakar : Les cas positifs viennent de 4 quartiers

Avec cinq nouveaux cas de coronavirus, le Sénégal enregistre au total 36 malades positifs de Covd-19 dont deux guéris.

À Dakar, les cas répertoriés proviennent des Almadies, de Mermoz, de Grand-Yoff et Guédiawaye, informe Libération.

Touba a le plus nombre de cas de Coviuld-19, et pour cause. Un « Modou-Modou », déclaré infecté le 11 mars dernier, a contaminé à lui seul 20 personnes.

À noter que tous les tests effectués sur des cas suspects à Saint-Louis, Louga, Kaffrine, Cap-Skirring… se sont révélés négatifs.