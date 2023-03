Contribution : L’impur, le Narcissique, le Pervers ( Par Bocar Abbaas)

“Les prostituées de luxe, même quand elles sont mariées, sont souvent accompagnées d’hommes femmes modèle « bras cassé.”Ce sont des poitrines généreuses du genre en question qui attirent le plus l’attention des gens. Les accoutrements, les bijoux, les maquillages et même sur les jeux de reins que certaines pratiquent nonchalamment en servant les repas. Le sein ou les seins des femmes règnent à la place des saints. Les religieux qui les hébergent sont au courant de tout ce qui se passe. Mais adoptent un silence inquiétant. L’Islam, cette religion de grands enseignements, peut-il devenir ce lieu où les pervers se targuent d’être des modèles ? Cet Islam est à réformer. Il est l’anti Islam. L’anti confréries. Et c’est une insulte”.

Certains brûlent déjà d’impatience de déduire promptement que ces tirs à boulets rouges sur les hautes autorités des confréries réligieuses, sont propres aux salafistes, wahabites barbus, bras armés des réseaux dormants du Daesh ou de Boko Haram au Sénégal, dont l’auteur affuble Ousmane Sonko être un dangereux adepte.

Ces propos ne sont tenus par personne d’autres que le savantissime Dr Ahmed khalifa Niasse, en octobre 2022, publiés et repris par des sites de la place et non des moindres. Il s’insurgeait et titrait péremptoire : “Évènements religieux à l’image des carnavals de Rio de Janeiro”. Il traitait les marabouts de receleurs, complices d”une classe sociale perverse qui pense pouvoir tout acheter avec l’argent”

Ahmed Khalifa Niass est coutumier des faits. N’était-ce pas lui, dans son entreprise funeste de diviser, qui avait suggéré au président de la république de nommer le Khalife de Dental Daaka Médina Gounass, Khalife Général de tous les Tidjanes, quand la chaîne de transmission de la Tarikha ne souffre d’aucune contestation, d’aucune zone d’ombre, puisque claire limpide comme l’eau de roche. Il fut désavoué, copieusement rabroué et remis à sa place.

N’était-ce pas lui encore qui discréditait le saint homme de Tivaouane d’être en duplicité avec le colon ?

Ahmed Khalifa Niass, jaloux des familles réligieuses accomplies, adopte contre elles une posture systématique d’immixon et de fumisterie, un acharnement schizophrénique de destabilisation systématique de leur cohésion.

Hormis lui, personne ne compte, n’est, n’a, ne peut, ne sait. Une sublimation à l’extrême de son être au point de se croire hors normes, hors du commun, par sa puissance, ses connaissance, son intelligence. Un narcissique pervers en somme.

Qu’il fantasme de voir le principal leader de l’opposition et très propable futur président de la république du Sénégal venir s’agenouiller devant ses pieds comme un sujet, se repentir, c’est son rêve et droit les plus absolus !

Sur les plateaux de télévision, le mois de ramadan surtout, devant journalistes et invités, sans qu’on le lui demande, il adore se livrer à son jeu favori, ouvrir des fenêtres pour introduire des scénaris déviants, rapports hommes-femmes qui dépassent l’entendement des musulmans pratiquant le sunna et le rite malikites. Son message, des flots d’éffluves de fantasmes, de voyeurisme, d’érotisme, de situations inédites qu’il débite, ouvrant et fermant interminablement les pieds, chapelet à la main, accoutrements bizarres, parfois reposant le menton sur la tête de sa canne, cherchant continuellement à bien se rajuster sur son fauteuil, sur lequel il ne peut pas se tenir tranquille.

Assis à débiter ses grossiétés tout son soûl, à plastronner son érudition sur des gens, à ses yeux, petites, pauvres, incultes, faibles, qui n’oseraient le recadrer, le relancer au risque de se voir écraser par une furie irascible.

Vous nêtes ni Ahmed, ni Khalife.

Niass on peut vous le concéder avec toute la politesse et le respect qui siéent à l’honorabilité d’une famille, de celle d’illustes parents, surtout un père Khalife, mère shérifa.

Niass vous l’êtes, sans aucun doute, que de nom.

On ne naît pas, on devient.

Bocar Abbaas