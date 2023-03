Contre offensive: Les Jeunes républicaines ont déposé une déclaration de marche au rond point cité Keur Gorgui

Ce n’est pas seulement le leader de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko qui a déposé une demande de manifester pour ce mercredi 15 mars à Dakar. Une requête à laquelle, il ignore encore la décision de l’autorité préfectorale à savoir si le programme sera interdit ou autorisé.

Contre toute attente, les jeunesses patriotiques et républicaines ont déposé, ce mardi 14 mars une déclaration de marche sur la table du Préfet de Dakar. Elles comptent organiser un rassemblement, le même jour, au Rond-point de la Cité Keur Gorgui où réside Ousmane Sonko, entre 15h et 20h. Les locaux du ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entreprenariat dirigé par Papa Malick Ndour se situent également dans ladite cité. Voici la requête !