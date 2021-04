Construction d’un immeuble R+6: L’épouse de Birima Mangara trompée par un ancien camarade de classe

« Lors du démarrage du chantier, j’ai acheté du ciment, du fer entres autres matériaux de construction mais, je n’ai pas les chiffres en tête. J’ai aussi payé la somme de 3 millions aux ouvriers pour la démolition. Toutes les factures se trouvent à mon bureau », dit-il. Ce que la plaignante a balayé d’un revers de main. « Il savait que le terrain était litigieux. Je lui avais demandé de ne rien entamer avant l’obtention du permis de construire », a-t-elle martelé. Et d’ajouter : « Il s’y ajoute que nous n’avons jamais signé de contrat et n’a rien démoli sur le terrain et j’ai même engagé un huissier qui a fait un constat. Je l’ai sommé d’arrêter et après un an de cela, il n’a rien entamé ».