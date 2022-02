Consommation de tabac : Plaidoyer pour une taxation substantielle sur les prix (Dr Abdoulaye Diagne)

Pour lutter contre le tabac, Abdoulaye Diagne, Directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres) prône ‘’une taxation susceptible d’augmenter substantiellement les prix ‘’. Ce, pour faire réduire l’âge de la consommation de la première cigarette, l’industrie du tabac visant les populations les plus vulnérables.

Pour Dr Abdoulaye Diagne, ‘’ l’industrie du tabac vise les populations les plus vulnérables, à savoir les jeunes et les personnes démunies. Les études ont montré que ces personnes justement sont plus sensibles à l’augmentation des prix des produits de tabac’’, révèle t-il dans les colonnes de Walf quotidien.

Selon lui, il est possible de faire reculer, chez les jeunes et les personnes démunies, l’âge de la consommation de la première cigarette.

A l’en croire, le Sénégal, ‘’tout comme les autres pays de l’Afrique de l’Ouest, est attrayant pour l’industrie du tabac, en raison de sa croissance démographique et de l’augmentation des revenus des différents groupes de population’’.

Toutefois, Dr Diagne souligne que ‘’ si nous nous rappelons qu’au Sénégal, les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de la moitié de la population, nous nous rendons compte également de toute l’importance que revêtent des mesures visant des augmentations des prix des produits du tabac, à la fois significatives et régulières ‘’.