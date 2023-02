Conseil présidentiel territorialisé de Thiés: L’intégralité du discours introductif du Président Macky Sall

“• Monsieur le Premier Ministre,

• Monsieur le Président du Conseil Economique social et environnemental

• Mesdames, Messieurs les ministres,

• Monsieur le Gouverneur de la Région de Thiès ;

• Mesdames, messieurs les Préfets et Sous-Préfets ;

• Honorables Députés,

• Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, et du Conseil Economique, Social et Environnemental,

• Madame et Messieurs les Présidents des Conseils Départemental,

• Mesdames, Messieurs les Maires,

• Mesdames, messieurs les Directeurs généraux, Directeurs et Chefs de services régionaux

• Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, des organisations d’agriculteurs, d’éleveurs, de pêcheurs, de mareyeurs,

• Mesdames, messieurs les représentants d’associations de femmes, de jeunes et de la société civile,

• Autorités religieuses et Coutumières,

• Chères populations de la région de Thiès,

Je voudrais, à l’entame de mon propos, remercier les populations de la région Thiès pour leur mobilisation exceptionnelle et la chaleur de l’accueil qu’elles ont bien voulu me réserver.

C’est avec beaucoup de plaisir que je préside aujourd’hui ce Conseil présidentiel territorialisé à Thiès, dans cette belle région qui a vu naître d’illustres fils du Sénégal qui ont contribué au rayonnement de notre pays et à la consolidation la Nation.

Je pense, à cet instant, à tous nos vénérés guides religieux (Seydi El Hadji Malick SY, Mame Boucounta, ……), mais aussi aux hommes politiques de renom, notamment Léopold Sédar SENGHOR, Premier Président de la République du Sénégal, qui fût, rappelons-le, Maire de Thiès.

Mes pensées vont aussi aux acteurs économiques et sociaux ainsi qu’aux brillants intellectuels, ressortissants de la région, qui ont marqué l’œuvre de construction nationale.

Je n’oublie pas les générations de vaillants cheminots, qui ont mené, dans cette Cité du rail, des luttes épiques, pour la restauration de la dignité des travailleurs et l’émancipation de la classe ouvrière.

Au-delà de son histoire, Thiès, de par sa position de carrefour et la richesse de son potentiel économique, culturel et humain, demeure un des poumons de notre économie. Thiès est un pôle névralgique de développement abritant des sites stratégiques du secteur des transports et des fleurons de notre industrie minière, touristique et halieutique.

C’est ce qui place la Région au cœur de l’émergence du Sénégal.

Je dois également rappeler que Thiès a été le lieu d’expérimentation des premières réformes en matière de décentralisation et de déconcentration.

Voila pourquoi, après Matam et Tambacounda, j’ai décidé d’y tenir le troisième Conseil Présidentiel territorialisé : concept innovant, favorisant, in situ, une évaluation consensuelle des politiques publiques et un dialogue de proximité entre l’Etat central et les acteurs territoriaux sur les priorités et choix stratégiques.

Ce qui conforte, mon option, dès 2012, d’engager l’approfondissement de la décentralisation et l’accélération du développement équitable et durable des territoires avec l’Acte 3.

Chères populations de la Région Thiès

Ainsi, nous nous inscrivons dans une démarche d’écoute et de proximité, pour une action publique de terrain, pragmatique et orientée vers des résultats rapides, visibles et tangibles, en cohérence avec le Plan Sénégal Emergent (PSE).

Pour rappel, la région de Thiès avait bénéficié d’un programme d’investissement d’un montant de 447 milliards de francs CFA sur la période triennale 2014-2016.

Ce programme avait pour but d’accélérer le développement de la région avec :

-la valorisation de ses potentialités agro-sylvo-pastorales et de la pêche ;

– le développement du tourisme et du tissu industriel et minier ;

– le renforcement de l’accès aux infrastructures de désenclavement et aux services sociaux de base(éducation, santé électrification et hydraulique rurale) et ;

– la promotion de l’emploi des jeunes et de l’autonomisation des femmes.

Mesdames, Messieurs,

Il n’échappe à personne que présentement la région de Thiès a connu depuis, 2014,date de la tenue du Conseil des ministres délocalisé, une transformation significative avec des réalisations majeures dans tous les secteurs, bien au-delà du programme initialement retenu.

Globalement, sur la période 2014- 2022, la région a bénéficié d’investissements publics de l’ordre de 2744 milliards de FCFA.

A titre d’illustration, Thiès et sa région ont vu l’inauguration fonctionnelle en décembre 2017, de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD),de nouvelles autoroutes (Ila Touba, AIBD-Mbour), des investissements dans les infrastructures de désenclavement contribuant à renforcer la mobilité, l’équité sociale et territoriale, à travers le PUDC, Promovilles, les programmes d’électrification, d’implantation d’infrastructures scolaires, universitaires(ISEP, ENO, nouvelle université Iba Der Thiam),et sanitaires(hôpitaux, centres et postes de santé),l’augmentation de l’offre touristique(aménagement pointe sarène, construction de nouveaux réceptifs hôteliers), et la modernisation des cités religieuses.

Mon ambition, de toujours, est de faire plus et mieux pour satisfaire l’aspiration légitime de nos populations au bien être.

Faire plus et mieux puisque nous avons, par la grâce de Dieu, des ressources naturelles et humaines dont la qualité justifie toutes les attentes, et tous les espoirs dans un esprit constructif et solidaire d’inclusion sociale :le « Sénégal de tous, un Sénégal pour tous ».

Dès lors, le Conseil Présidentiel de ce matin, qui réunit le Gouvernement et les forces vives de la région, constitue une excellente opportunité pour revisiter ensemble le bilan des réalisations pour Thiès.

Cette rencontre décisive, présage d’un avenir d’espérances pour Thiès et sa région par la prise en compte des besoins nouveaux et préoccupations majeures afin de dessiner collectivement des perspectives, conformes aux priorités révélées.

Je puis d’ores et déjà dire que Thiès est une région en devenir avec entre autres :(i)le développement accéléré de l’horticulture, du tourisme, de l exploitation minière et du pôle urbain de Daga kholpa ; (ii) la réalisation du port multifonction de Ndayane, l’émergence des zones économiques spéciales (de Diass, Sandiara et Ndayane) et l’émergence de l’agropole Ouest (avec l’entente Malicounda- Nguéniène- Sandiara) ; (iii) la réhabilitation du chemin de fer et la montée en puissance du hub ferroviaire ; (iv),le développement d’AIBD et du secteur des transports aériens ; (v)l’émergence d’un pôle international en matière d’éducation, de formation et d’enseignement supérieur.

Chères populations,

La région de Thiès a donc tous les atouts pour asseoir un territoire attractif (aux investissements privés), catalyseur de prospérité et de progrès pour le Sénégal.

C’est la finalité de ce Conseil, qui est un cadre d’échanges ouvert et inclusif devant assurer l’expression de toutes les voix officielles et sensibilités, dans le souci de bâtir des convergences fortes pour une Région de Thiès émergente (RTE) à la satisfaction des populations.

Je reste donc persuadé que les conclusions de notre rencontre, seront à la hauteur de nos attentes avec l’adoption d’un programme d’investissements prioritaires (PIP) régional (2023-2025) consensuel, cohérent et centré sur une valorisation optimale des potentialités de la Région.

PROJET D’AGENDA

10 h Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République

10 h 15 : Rapport de la Conférence Territoriale par le Gouverneur de la Région de Thiès,

(Evaluation des Investissements 2014-2022 et Expression des besoins nouveaux de la Région)

10 h 30 :INTERVENTIONS DES ACTEURS DE LA REGION

– Maire de Thiès, Représentant des Maires de la Région : BABACAR DIOP;

– Président du Conseil Départemental de Thiès : CIRE DIA;

– Président du Conseil Départemental de Mbour : SALIOU SAMB.;

– Président du Conseil Départemental de Tivaouane : SEYNABOU GAYE ;

– Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Thiès : MAMADOU DIOP;

– Président de la Chambre des Métiers de Thiès : AMADOU MAKHTAR SEYE;

– Présidente du Comité Consultatif Régional des Femmes de Thiès : NDEYE FATOU NDIAYE.;

– Président du Conseil Régional de la Jeunesse de Thiès : BASSIROU SOW;

– Président de l’Association Régionale des Chefs de Village : MAMADOU LAMINE DIOP;

– Autres intervenants désignés par le Chef de l’Etat.

12 h00: Présentation du Programme d’investissements Prioritaires (PIP) Régional 2023-2025 par :

– le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ;

– le Ministre des Finances et du Budget.

12 h 30 : Interventions du Premier Ministre et des Ministres.

13 h : Recommandations, Décisions et Allocution de clôture du Président de la République”.