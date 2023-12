Le Conseil constitutionnel dévoile le nom des personnes qui vont contrôler les parrainages

Le Conseil constitutionnel a annoncé ce jeudi 14 décembre, la composition de la Commission de Contrôle des Parrainages, en préparation de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Le Conseil, sous la présidence de Mamadou Badio CAMARA, a formé cette commission, intégrant divers membres du Conseil, ainsi que des représentants de la Commission électorale nationale autonome (CENA), des personnalités indépendantes et des membres de l’administration.

Cette commission a pour mission principale le contrôle des listes de parrainage des candidats. Elle est composée de membres du Conseil constitutionnel, de personnels administratifs et techniques, et de représentants de la CENA, d’experts juridiques et d’autres personnalités indépendantes. Le Président du Conseil constitutionnel dirigera les travaux de la commission et signera les procès-verbaux issus du contrôle.

Le Chef du service informatique du Conseil constitutionnel joue un rôle crucial, mettant en place le dispositif informatique pour le contrôle des listes de parrainage et en assurant le contrôle effectif de ces listes. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et d’intégrité et doivent participer à tous les travaux durant la période de contrôle des dossiers de parrainage.

La Commission de Contrôle des Parrainages, mise en place pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal, est composée des membres suivants :

Membres du Conseil constitutionnel : Mamadou Badio CAMARA : Président du Conseil constitutionnel et de la Commission.

Aminata LY NDIAYE : Vice-présidente du Conseil constitutionnel et de la Commission.

Mouhamadou DIAWARA : Juge au Conseil constitutionnel.

Youssoupha Diaw MBODJ : Juge au Conseil constitutionnel.

Awa DIÈYE : Juge au Conseil constitutionnel.

Cheikh NDIAYE : Juge au Conseil constitutionnel.

: Juge au Conseil constitutionnel. Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY : Juge au Conseil constitutionnel. Au titre du Greffe du Conseil constitutionnel : Maître Ousmane BA : Chef du greffe, assisté de Maître Fatma NDIAYE, greffière. Personnel administratif et technique du Conseil constitutionnel : Madiena BAKHOUM DIALLO : Magistrat, Directeur de Cabinet du Président du Conseil constitutionnel.

Cheikh Mbacké NDIAYE : Magistrat, assistant au Conseil constitutionnel.

Elisabeth Ndew DIOUF NIANG : Magistrat, assistante au Conseil constitutionnel.

Laïty SARR : Chef du service administratif et financier du Conseil constitutionnel.

: Chef du service administratif et financier du Conseil constitutionnel. Mamadou TOURÉ : Chef du service informatique du Conseil constitutionnel. Représentants de la Commission électorale nationale autonome (CENA) : Ndèye Rokhaya MBODJI : Journaliste.

Mamadou Bocar NIANE : Enseignant à la retraite, consultant électoral. Personnalités indépendantes : Bacre Waly NDIAYE : Avocat, ancien secrétaire général du Conseil de l'Ordre des avocats, membre fondateur et ancien Président de la section sénégalaise d'Amnesty international.

Coumba Sèye NDIAYE : Avocate, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats.

Aïda Diagne DIAWARA : Notaire, Présidente de la Chambre des notaires du Sénégal.

: Notaire, Présidente de la Chambre des notaires du Sénégal. Alassane SECK : Informaticien, Président de la Ligue sénégalaise des Droits de l’Homme. Au titre de l’Administration : Biram SÈNE : Directeur de la Formation et de la Communication à la Direction générale des Elections.

La Commission sera dissoute automatiquement à la fin des opérations de contrôle des dossiers de parrainage, conformément à l’article 9 de la décision.