Aliou Cissè : Pourquoi j'ai pas voté pour Sadio au Fifa The best...

Le selectionneur de l’equipe nationale Aliou cissè s’est prononcé sur le vote Fifa The best “Je me suis basé de la coupe du monde, c’est pourquoi j’ai pas voté pour Sadio Mané, s’il avait joué la moindre minute de la coupe du monde se débat ne serait pas poser aujourd’hui”

Ça fait 8 ans qu’on est ensemble et personne ne peut se mettre entre moi et mes joueurs. Ma priorité et de le voir en bonne santé et d’être dans sa meilleur forme avec son équipe, tout ce que je lui souhaite, comme à tous les joueurs , c’est le succès.