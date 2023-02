Les confidences de Jamal Musiala : « J’apprends tous les jours de Sadio Mané parce que… »

Jamal Musiala fait partie des étoiles montantes du football ces dernières années. A 19 ans seulement, l’international allemand compte 19 sélections et a réalisé une belle Coupe du monde sur le plan personnel, malgré l’élimination précoce de la Mannschaft. Une évolution fulgurante que le Natif de Stuttgart doit notamment au beau monde qui l’entoure en Bavière et contribue à son ascension.

«Nous sommes les garçons qui veulent atteindre le sommet avec le FC Bayern. J’apprends tous les jours de Mané, Müller, Davies, Choupo… bref, tous mes coéquipiers, et au final, il s’agit de gagner des titres ensemble. Au FC Bayern, chaque génération a ses opportunités.», Celui qui est sans doute le meilleur joueur du Bayern cette saison s’est aussi permis de précieux conseils aux enfants qui aspirent à devenir un footballeur professionnel de haut niveau comme lui.

«Prendre plaisir à ce que l’on fait est la base pour pouvoir bien le faire. Je trouve aussi important d’avoir toujours la tête haute : de quoi rêvez-vous, quels sont vos objectifs, comment pouvez-vous les atteindre ? Je veux inspirer les gens. Ils doivent s’amuser quand ils nous regardent – et les enfants en particulier doivent sentir que tout est possible quand on donne tout. Si vous faites cela, il n’y a pas de limites dans le football ni dans la vie», conclut Musiala.