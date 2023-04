Conférence de presse: Me Massokhna Kane faits des révélations explosives sur la tenue du procès Sonko-Mame Mbaye

Le pool d’avocats de Ousmane a finalement décidé de briser le silence devant la presse suite à la nouvelle tournure qu’est entrain de vouloir prendre le dossier en diffamation qui oppose leur client et par ailleurs leader de la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko.

Selon Me Massokhna Kane, leur silence observé depuis le début de la bataille juridique enclenchée relèverait d’une absence d’autorisation de la part du barreau, organe habilité à leur donner le feu vert pour s’adresser à la presse, une permission finalement obtenue.

Me Kane de poursuivre que, l’objet de leur rencontre de cet après midi avec la presse, s’inscrit dans une logique de faire comprendre aux citoyens sénégalais et au monde entier, les conditions dans lesquelles, le procès s’est déroulé avant, pendant et après. Ainsi, la robe noire souligne pour le rappeler les nombreuses fois ou le leur client a été gazé par les forces de l’ordre et de sécurité, barricadé chez lui avec toute sa famille et pire empêché d’aller même à la mosquée pour prier.

Le défenseur du maire de Ziguinchor n’a pas aussi oublié pour le dénoncer, le refoulement dont a été victime leur confrère, Jan Branco, venu depuis la France pour prêter main forte aux trente et un avocats autres déjà constitués.

Parlant du déroulement du procès en question, Me Massokhna a laissé entendre que la décision dernière de lui et ses confrères de bouder l’audience, s’explique par le fait que le parquet ait refuser de prendre en considération le dossier médical du sieur Ousmane Sonko blessé en cours de route alors qu’il déférait à la convocation.

Pire, le tribunal aurait refusé de désigner comme le pool de la défense la demande, un juge aller trouver le prévenu malade sur son lit, l’écouter et verser le PV dans le dossier. A ces vices précédemment évoqués, s’ajoutent selon le conseiller du leader de Pastef, la non comparution en qualité de témoins, des sieurs Birahim Seck et Clédor Sène qui étaient bien présents au tribunal.

