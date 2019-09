Conditions inhumaines dans les prisons : Amnesty et des organisations de la Société civile sénégalaise annonce une marche ce vendredi

Amnesty International et des organisations de la Société civile ont invité les citoyens sénégalais à s’intéresser à la surpopulation carcérale des 37 établissements pénitentiaires que compte le Sénégal. Selon eux, les longues détentions préventives; des détenus restent 05 ans voire plus sans jugement ; ce qui est inadmissible; la non construction de nouvelles prisons; le déficit de magistrats et d’avocats; la délivrance systématique des mandats de dépôt… sont à l’origine de cette surpopulation.



Ils en veulent pour preuve l’un des deux détenus décédés à la chambre 11 de Rebeuss, Cheikh Ndiaye, qui fut placé sous mandat de dépôt suite à des opérations de contrôle.

« La mort de ces deux jeunes prisonniers montre que la sécurité en prison est indispensable . Autrement dit, Il est inadmissible d’entasser des personnes dans des cellules exiguës sans extincteurs ou bouches d’incendies au moment où le plateau médical est inexistant. D’ailleurs, le cas de Cheikh Diop, ex-détenu de Rebeuss, qui s’était immolé devant les grilles du Palais de la République suite à son amputation et qui courait derrière une indemnisation sans suite, est toujours dans nos mémoires », disent les différentes organisations dans un communiqué.

Une marche est prévue ce vendredi pour l’amélioration des conditions carcérales

« Nous appelons tous les citoyens soucieux de la dignité humaine à venir, le vendredi 06 septembre 2019 à partir de 14h marcher de la place de l’Obélisque à la Rts pour demander ensemble conformément à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », lancent Amnesty International et les organisations de la Société civile sénégalaise comme Cos M23, Y’en à marre, Nittu Dëgg des valeurs, Gilets rouges, Forum du justiciable, FRAPP.

Cette marche sera pour eux de réclamer: l’amélioration des conditions carcérales qui sont inhumaines et dégradantes; l’instauration du juge des libertés; l’application des peines alternatives. Mais également une enquête impartiale pour élucider la mort des deux détenus; le jugement des détenus en situation de longues détentions; la construction de nouvelles maisons d’arrêts et de correction; le renforcement du volet réinsertion de nos MAC.