Concours général 2023 : Des résultats décevants

Les résultats de l’édition 2023 du Concours général sont connus. Pour cette année, il y a eu 109 distinctions réparties entre 60 prix et 49 accessits. Selon le ministre de l’Education nationale, cité par Aps, on note 60 distinctions en classe de Première et 49 distinctions en Terminale.

Au vu des résultats, tout porte à croire que les 3054 candidats (public et privé) de cette année n’ont pas été à la hauteur. En effet, en classe de Première, les premiers et deuxièmes pris en Français, Histoire et Géographie n’ont pas été décernés. En terminale, le Premier et le deuxième prix en maths n’ont pas été décernés, de même que le premier prix en géographie, histoire et français. En philosophie, c’est zéro distinction. En sciences physiques, seul le 2ème accessit (dernier du classement) a été attribué.

Ainsi, le jury n’a pu désigner le meilleur élève au Concours général cette année, car « aucun candidat n’a pu décrocher deux prix dans deux disciplines différentes ». Pour pallier cela, le ministre de l’Education, Cheikh Oumar Hann dit avoir donné des instructions à ses services afin qu’ils trouvent la meilleure formule permettant de désigner le meilleur élève de cette année à l’issue des résultats du baccalauréat. Reste à savoir si c’est son rôle et si cela répondrait à l’esprit du Concours général.

En attendant, on retiendra que Safiétou Koné du lycée d’excellence Mariama Ba arrive en tête en classe de Première avec un deuxième prix en anglais et un troisième prix en citoyenneté et droits de l’Homme. En terminale, Cheikh Thioub est seul au classement avec un deuxième prix en histoire et un troisième prix en mathématiques.