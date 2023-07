Concert de casseroles à Kédougou : Les patriotes exigent la levée du blocus à la cité Keur Gorgui

L’appel de leur leader Ousmane Sonko a été largement suivi à Kédougou. En effet, dès 20h 30 minutes, le bruit des casseroles retentissait dans tous les quartiers de la commune.



Ce concert de casseroles était accompagné de chansons qui exigeaient la “levée du blocus à la cité Keur Gorgui et la candidature obligatoire et sans conditions de Ousmane Sonko aux élections présidentielles de 2024”.

Les patriotes de Kédougou ont demandé également la libération du coordonnateur départemental de PASTEF-LES PATRIOTES placé sous mandat de dépôt depuis près quatre mois à la maison d’arrêt et de correction de Kédougou pour les délits d’actes et manœuvre à compromettre la sécurité publique, appel à l’insurrection et offense au chef de l’État .

A Saraya, le concert de casseroles a, également, été respecté à en croire une source contactée par Seneweb.