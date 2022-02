Commune de Mbour : Le préfet installe le nouveau maire Cheikh Issa Sall

Faire de l’Institution municipale une “maison de verre”. Voilà la promesse faite par le nouvel élu de la ville de Mbour qui a été installé ce matin par le préfet Mamadou Lamine Mané, à la suite des élections territoriales du 23 janvier 2022.

Désormais, la gestion de la mairie de Mbour fonctionnera suivant les principes de transparence, de participation citoyenne et de reddition des comptes, assure le nouveau maire.

Par ailleurs, Cheikh Issa Sall ambitionne, pour les cinq prochaines années de son mandat, de relever les énormes défis de la commune, en valorisant ses nombreuses potentialités.

“En effet, une position géographique stratégique, une large ouverture sur l’océan Atlantique, le foisonnement dans son hinterland de grands projets d’envergure nationale, des ressources humaines de grande qualité et surtout la naissance d’une volonté inébranlable de changer l’image de la ville, sont autant d’atouts qui devraient aider à la réalisation du Programme de modernisation de Mbour (P2M)”, annonce Cheikh Issa Sall.

En effet, le P2M adossé à une vision déclinée en 10 axes stratégiques et 100 actions prioritaires devra prendre en compte les préoccupations pour l’éducation et la formation, l’urbanisme et l’habitat, la santé et l’action sociale, la jeunesse et les sports, la culture, la préservation de l’environnement et du cadre de vie, la pêche, le commerce, le tourisme, l’artisanat, l’éclairage public, l’électrification, l’adduction en eau potable, l’assainissement, la mobilité urbaine, la promotion de l’employabilité des jeunes, des technologies de l’information et de la communication, entre autres.

Ainsi, pour le nouvel édile, le slogan de campagne “Yessal Mbour” ne restera pas qu’un slogan : “nous devons nous atteler sans délais à le prouver à la face du monde, par des actions et des réalisations tangibles permettant non seulement de gérer le présent, mais aussi d’entrer dans le futur.”