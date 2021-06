Commémoration du 23 Juin 2011 : Les mouvements de la société civile se disputent les rassemblements

En 2011, le projet controversé de réforme constitutionnelle du président Abdoulaye Wade et qui devait assurer son élection et le passage du pouvoir à son fils après son départ, avait fini de mettre le Sénégal dans le chaos. Les partis d’opposition et la société civile regroupés au sein du «Mouvement du 23 juin» (M23) se sont mobilisés pour barrer la route au président Wade.

Jeudi 23 juin à Dakar, l’Assemblée nationale, composée à 88% de membres du parti présidentiel, examinait le projet de loi du président Abdoulaye Wade prévoyant d’abaisser de 50% à 25% la majorité requise pour être élu au premier tour du scrutin, et la création d’un poste de vice-président.

Pendant que les députés discutaient dans l’hémicycle, les opposants à la réforme sont descendus dans les rues de la capitale pour manifester leur colère. La manifestation a tourné à l’émeute et la ville de Dakar a été le théâtre d’affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre. Le bilan fait état de 102 blessés dont 13 policiers.

Devant la colère exprimée dans la rue, le président Abdoulaye Wade, en poste depuis 2000, s’est retrouvé dans l’obligation de renoncer définitivement à l’intégralité de la réforme constitutionnelle, pour éviter de plonger le pays dans une grave instabilité politique.

Dix (10) après, pour commémorer ces événements, les mouvements de la société civile sénégalaise se disputent les rassemblements. Les hostilités ont été d’abord lancées par Me El hadji Diouf qui se réclame l’homme du 23 Juin. En conférence de presse lundi, il a déclaré que la date du 23 juin n’appartient pas au leader de Pastef, Ousmane Sonko, encore moins au M2D (Mouvement pour la défense de la démocratie) qui ont appelé à une forte mobilisation mercredi 23 juin prochain au terrain de Grand Yoff.

« La date du 23 juin n’appartient pas au M2D, ni à Ousmane Sonko. C’est de l’usurpation et de la provocation. Ils font de la confusion. Le M23 n’est pas le M2D. Si le M2D veut manifester, il n’a qu’à choisir sa date », a déclaré Me El Hadji Diouf, ajoutant que « le M2D, dans l’histoire, est synonyme d’agression, de tuerie.. »

Me El Hadji Diouf et les différents acteurs du 23 juin plus particulièrement le Cos M23 de Abdourahmane Sow et le mouvement de Ousmane Ndiaye, a appelé à un grand rassemblement mercredi 23 juin 2021, à la Place de la Nation.

Pendant ce temps, le M2D (Mouvement pour la défense de la démocratie), le parti de Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, ont eux aussi appelé à un rassemblement au terrain de Grand Yoff, en face du stade Léopold Sédar Senghor. Le M2D fera face à la presse cet après-midi pour se prononcer sur la question.

Chacune de ses deux parties se lance à la guerre du rassemblement.