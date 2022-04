Le frère d’Akon, Abou « Bu » Thiam, a été nommé vice-président exécutif de Columbia Records. Sous l’autorité du président-directeur général Ron Perry, le poste englobera l’A&R et les initiatives stratégiques dans tous les genres pour le label qui compte Lil Nas X, Harry Styles, Adele, le Kid Laroi et bien d’autres.

Abou « Bu » Thiam a travaillé en étroite collaboration avec Perry et Columbia via une coentreprise, Buvision, où il a signé les artistes KayCyy et Rican.

Impatient d’apporter sa contribution « Je suis ravi de rejoindre une équipe gagnante et dévouée pour développer la vision de la société et faire découvrir au monde les stars de demain ».

« La culture de Columbia fait percer de nouveaux artistes – comme Fivio, Lil Nas X, Polo G, le Kid Laroi – et Ron est un véritable homme de musique dans l’âme, on ne voit plus ce type de développement d’artistes », déclare Abou « Bu » Thiam.

Thiam est également connu pour avoir géré Kanye West, avec qui il continuera à travailler – « Toujours, c’est mon frère », dit Thiam. Son frère est le chanteur Akon. Lorsqu’Akon négociait son premier contrat de label, il a insisté pour que son frère cadet devienne son conseiller artistique. Alors qu’ Akon devenait une star multiplatine du R&B.

Abou « Bu » Thiam a joué un rôle dans les premières carrières de Lady Gaga, Jeremih et T-Pain. Expertise et expérience À 28 ans, il est embauché comme vice-président de l’A&R chez Def Jam – la plus jeune personne à occuper ce poste – et c’est à partir de là qu’il est présenté à West.

La relation avec West se poursuit avec l’album « DONDA », récompensé par un Grammy Award.