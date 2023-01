Chelsea – Koulibaly: « C’est difficile en ce moment (…) Il y a beaucoup de pression sur l’entraîneur »

Chelsea en difficulté actuellement. Les Blues enchainent les mauvaises performances. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers, qui ont été encore battus hier jeudi par Fulham (2-1), pointent à la dixième place de Premier League, à dix points du 4e. Dans un entretien avec le site du club, le défenseur sénégalais revient sur les difficultés.

« C’est difficile en ce moment mais nous devons continuer à travailler. On ne peut pas rester comme ça et attendre qu’ils reviennent pour montrer autre chose sur le terrain. C’est une situation difficile mais nous ne pouvons pas nous en plaindre, nous devons juste travailler dur et continuer à croire », a-t-il soutenu.

Koulibaly, qui a inscrit hier jeudi son 2e but de la saison avec Chelsea, d’avouer qu’il y a beaucoup de pression sur l’entraîneur et sur l’équipe. « Mais », ajoute-t-il, « tout le monde est derrière l’entraîneur. On veut l’aider et le rendre fier, c’est difficile en ce moment mais on va tout faire. Nous allons nous entraider et en tant qu’équipe, nous allons continuer à travailler, poursuit l’ancien joueur du Napoli. Nous savons que nous avons beaucoup de blessés, des joueurs qui manquent à l’appel ».