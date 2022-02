Cheikh Oumar Hann, dans son entretien accordé au Quotidien l’Observateur indique qu’ils sont toujours dans le timing, dans le cadre de la loi et de la volonté du président de la République. En plus, la nomination du Premier ministre dépend exclusivement des prérogatives du chef de l’Etat.

« Le Président prendra le temps nécessaire pour décider parce que la restauration du poste de Premier ministre est de sa volonté exclusive. Vu le contexte national et international, le réaménagement de l’entourage du président de la république nécessite un chef de Gouvernement », dit-il.

Concernant le profil et la date de nomination du premier ministre, le ministre de l’Enseignement supérieur confie que le PM sera là “le moment venu“. “Ce n’est plus qu’une question de jours. C’est très clair, le Président va le faire et Le meilleur profil pour le chef du Gouvernement sera celui ou celle que le président de la République choisira’’.