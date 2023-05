Après la déposition de Ndèye Khady Ndiaye devant le prétoire de la chambre criminelle de Dakar réunie en édition spéciale, c’est au tour de la présumée victime, Adji Raby Sarr, d’être appelée à la barre. Avant de commencer, le juge a tenu à vérifier des numéros de téléphone qui appartiendraient à Mme Ndèye Khady Ndiaye. Et, après avoir eu confirmation de cette information, il a fait appel à Adji Sarr pour qu’elle vienne prendre place devant le prétoire.

Interrogée sur les conditions de son recrutement au salon Sweet Spa Beauté, la masseuse la plus célèbre mais aussi la détestée du Sénégal a fait savoir qu’elle avait été recommandée par un ami. Et quand elle est arrivée, Adji Sarr a déclaré qu’elle et Ndèye Khady Ndiaye n’avaient même pas parlé de salaire. Aussi, interpellée sur les divers services offerts dans le salon “Sweet Spa Beauté” et notamment sur ce qu’elle appelle “un massage tonifiant”, Adji Raby Sarr a fait savoir que dans ce genre de prestation, “le client était nu, nous aussi. Il y avait aussi Body-Body, Jacuzzi accompagné, intégral, Épilation, Nourou massage (tous les deux nus client et masseuse), et pour la finition, la masseuse utilise le liquide de massage jusqu’à ce que le client éj…”

A l’aise dans son élément, Adji SARR a fait savoir que le prix des massages varient entre “30000 F CFA pour “la Savonnage”, “40.000 F CFA pour le Jacuzzi”, “15.000 F CFA pour l’Épilation”, le “Body Body à 50.000 F CFA” etc…. Prête à saquer son ancienne patronne à qui elle venait pourtant de demander pardon discrètement, Adji Sarr a fait savoir que “cependant, (elle n’a) suivi aucune formation en massage. On (l’a) juste recommandé à Ndèye Khady Ndiaye. Debout devant la barre, elle a fait savoir que quand elle est arrivée à “Sweet Beauté” elle avait entre 20 ans et 21 ans. “Pour la première fois quand j’ai trouvé Ousmane SONKO dans la salle de massage, avec ses deux armes, j’avais eu peur. Après le massage, je lui ai dit “Tonton” tu as fini, mais il m’a demandé de m’approcher de lui, c’est ainsi qu’il a introduit sa main dans mon v…et m’a forcé à entretenir des rapports sexuels avec lui sur les carreaux en me disant si tu cries je te tue. Je me suis couchée, il m’a versé le liquide de massage et a commencé à me prendre les seins. Il m’a dit si tu en parles à quelqu’un, personne ne te croira, et je ferai tout pour que l’on te renvoi d’ici, et mes éléments sont capables de te faire disparaitre“.

Adji Sarr de poursuivre, “le 21 décembre 2020, Ousmane Sonko était venu, et a sollicité un massage “tonifiant” et “Jacuzzi. Et ce jour-là, il m’a poussé à faire l’amour par derrière, c’était la deuxième fois“.

A ce moment du récit, le juge Fall a décidé de lui couper la parole et poser cette question: “pourquoi vous n’aviez pas dénoncé Ousmane Sonko“? Adji Sarr a répondu avoir eu peur parce qu’elle aurait eu peur de le faire. “Parce qu’il m’avait menacé“. A-t-elle marmonné. Poursuivant, elle fait savoir que “la troisième fois, c’était le 31 décembre 2020, Ousmane Sonko était venu. Mais, cette fois-ci, il avait sollicité un massage à quatre mains. Ce jour-là, j’étais avec MYA. Avant la fin du massage, celle-ci était sortie, il m’a dit un gros mot …, et il est parti. Et le 11 Janvier Ousmane SONKO est revenu, et à chaque fois, c’est Ndèye Khady NDIAYE qui me dit Adji, ton client est venu…”

Encouragée par un Maitre El’hadji Diouf qui ne boudait pas son plaisir de voir tenu cette tribune de diabolisation de l’opposition N)1 du régime, Adji Raby Sarr a fait savoir que “la dernière séance c’était le 2 février 2021, vers 21heures. Lorsqu’il est arrivé (NDLR, Sonko), j’ai demandé à Maman Ba d’aller ouvrir la porte. Et celle-ci a refusé. Et ce jour-là aussi, il a demandé un massage à quatre mains. Avant la fin de la séance, Maman BA est sortie. Étant seuls, nous avons fait l’amour. Et c’est ce jour-là que le docteur est venu me prendre, et nous sommes partis à l’hôpital avec Sidy Mouhamed Mbaye“.