Cfa, semences détournées, électricité… : Abdoul Mbaye va parler demain

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye va la claquer demain. Autrement dit, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) prépare une opération déballage sur l’affaire des semences détournées et la hausse du prix de l’électricité.

Selon Les Échos, ce sera vendredi au détour d’une conférence de presse. Ce n’est pas tout. En tant qu’économiste et banquier, Abdoul Mbaye saisira aussi l’occasion pour se prononcer sur la réforme en vue du Fcfa et l’économie sénégalaise de façon générale.