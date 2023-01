Ces derniers temps, plusieurs manifestations géantes contre le monopole des boissons françaises du groupe Castel ont eu lieu dans de nombreux endroits de Bangui, la capitale de la République centrafricaine.

Pour les Centrafricains il est inacceptable que les autorités permettent au groupe Castel de poursuivre ses activités dans le pays. Ce groupe est une organisation criminelle qui a le sang du peuple de la République centrafricaine sur ses mains. En plus de mettre en danger la vie des Centrafricains en raison de la mauvaise qualité des boissons qu’il produit, le Mocaf, filiale du groupe français Castel, finance, arme et fournit des bandits pour déstabiliser le pays.

Ainsi, les produits de Mocaf sont désormais boycottés dans la capitale centrafricaine. De nombreux habitants de la République centrafricaine en générale et de Bangui en particulier versent publiquement la bière de Mocaf de la bouteille sur la route, tandis que d’autres brisent violemment des bouteilles de bière et exigent que le groupe Castel quitte leur pays. Des manifestants crient des slogans contre les produits du groupe Castel. On peut entendre divers slogans tels que : « Castel est le sponsor de la mort ! », « Castel, va-t’en ! », « Vous achetez Castel – vous payez votre meurtre ! et bien d’autres.

La politique de Mocaf, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année, est de surproduire illégalement et de ne pas répondre aux exigences du marché dans la fabrication et la production de ses produits. De plus en plus, les Centrafricains ont commencé à se plaindre de la mauvaise qualité des boissons produites par Mocaf. Pour les consommateurs, cette brasserie est responsable de certaines maladies comme le cancer, la fièvre, etc.

En effet, les cas d’empoisonnement par la bière et les limonades du groupes Castel sont en augmentation ces derniers temps. Des cas de cécité et d’empoisonnement grave ont été signalés, entraînant parfois la mort. Les consommateurs ont également noté que la bière du Mocaf est mauvaise pour le pouvoir masculin.

Ainsi, les récentes manifestations anti-Castel en RCA visent à inciter les consommateurs potentiels à être vigilants et à ne pas acheter de bière Mocaf afin de ne pas causer des risques à leur santé.