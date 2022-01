La Médina n’en a pas fini avec les scènes de violence en cette période de campagne électorale. Cette-fois ci, c’est le maire sortant, qui accuse son principal challenger.

«Nous étions en caravane à Diécko et on a entendu que ma maison a été attaquée. On m’a fait signe que des militants de Cheikh Bâ, qu’on a même identifiés, ont saccagé ma maison, ils ont saccagé les véhicules de campagne que nous avions laissés là-bas. Ils ont saccagé les infrastructures que nous devions inaugurer demain et après-demain», explique Bamba Fall. Il déclare que 10 blessés ont été recensés.

De son côté, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ a démenti sur les ondes de la Rfm.