Campagne agricole 2023-2024 : Dix-neuf mesures annoncées par le gouvernement

Le Premier ministre, Amadou Ba a présidé le 27 avril un conseil ministériel consacré à la campagne agricole 2023-2024. Des instructions ont été données, pour le démarrage effectif, en mai prochain, de la campagne agricole.

Le gouvernement a décidé d’anticiper sur la distribution de semences certifiées de qualité et d’engrais à des conditions de marché favorables et de renforcer les capacités d’intervention de la direction de la protection des végétaux. Instruction a été donnée d’assurer une bonne diffusion-vulgarisation des données météorologiques et d’accélérer l’aménagement des périmètres rizicoles dans les vallées de l’Anambé (sud) et du fleuve Sénégal, avec l’intensification des activités de la SAED et de la SODAGRI.

Le Premier ministre a instruit au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération entre autres «d’inviter les banques à faire en sorte qu’on puisse échanger sur la problématique des taux d’intérêt assez élevés» et de «veiller à une bonne articulation entre les instruments de financement que sont la DER, le FONGIP et les banques».