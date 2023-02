Cambèrene : L’Appel de Seydina Limamou Lahi a démarré ce mardi

La 143e édition de la commémoration de l’Appel de Seydina Limamou Lahi (1843-1909) a démarré mardi matin. Ce, en présence de milliers de disciples tout de blanc vêtus et venus de divers horizons. Comme chaque année, les commémorations entament par des chants religieux et une allocution du coordonnateur de l’événement, Seydina Issa Laye.

Le marabout a axé son adresse à l’endroit des fidèles sur la paix. Il a exhorté les Sénégalais à la cultiver et à faire en sorte qu’elle règne de manière permanente au Sénégal. Les commémorations se poursuivront ce mardi soir et durant la journée de mercredi, avec un pèlerinage des fidèles à Diamalaye, Ngor et Yoff, à Dakar.

L’événement religieux sera clôturé par une cérémonie officielle qui se tiendra en présence du khalife des layènes et du ministre de l’Intérieur, qui va diriger la délégation gouvernementale.

Cet événement religieux commémore l’appel lancé, le 24 mai 1883, par Seydina Limamou Lahi. ‘’Aajibo dahi Allahi’’ (Répondez à l’appel de Dieu), avait-il déclaré ce jour-là, s’adressant aux musulmans.

De son vrai nom Limamou Thiaw, Seydina Limamou Lahi, rappelé à Dieu en 1909, était un pêcheur et un agriculteur lébou de Yoff, qui est actuellement une commune d’arrondissement de la capitale sénégalaise.

Il avait prôné le retour à un islam rigoureux et avait combattu le culte des génies et des ‘’dieux protecteurs’’ de la société léboue.

Avec APS