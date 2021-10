L’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar qui a valu sa déchéance à Khalifa Ababacar Sall, l’ancien maire de la capitale sénégalaise, va t-elle être plus avantageuse à Mme Soham Wardini? Si rien de fâcheux ne semble, pour le moment, arriver à la nouvelle occupante du poste de première magistrate de la ville, la question mérite bien d’être posée si on se réfère aux déclarations même de la principale concernée.

A en croire nos confrères des Echos, Mme Wardini aurait déclaré avoir utilisé des fonds issus de la caisse d’avance. Et le chef de l’Etat, qu’elle avait consulté au préalable, lui avait très clairement interdit d’y toucher. Et c’est en passant outre ces interdits que la première magistrate de la ville de Dakar a décidé de puiser dans la fameuse “caisse d’avance”. «Cette année, nous l’avons utilisée dans la gestion du Covid parce que nous n’avions pas de quoi acheter du riz. Nous l’avons toujours votée, mais jamais utilisée. Parce que quand j’ai demandé au président de la République de nous la donner, il a répondu non. Nous y avons touché parce que simplement il y avait cas de force majeure», a révélé Soham Wardini.

Considéré comme un “fonds politique” mis à la disposition du maire de Dakar, cette “caisse d’avance” qui devait être utilisée pour régler des urgences des administrés, a toujours servi à nourrir le bétail électoral des titulaires du fauteuil du patron communal. Et si Khalifa Ababacar Sall a été inquiété pour sa gestion de ces fonds, c’est que l’ancien maire a fait des dépenses qu’il n’a jamais su justifier. Pire, sommé par la justice de présenter des justificatifs sur l’utilisation de ces fonds qu’il soutenait avoir dépensés “pour venir en aide à des Dakarois” qu’il ne voulait pas nommer, Khalifa Ababacar Sall avait fait du faux et usé de faux allant jusqu’à présenter des factures d’achats de centaines de tonnes de riz d’un gérant qui, en réalité, n’était qu’un vendeur de Café Touba. Et ignorait que son nom était utilisé dans la gérance d’une GIE fictif.

Interpellé par la justice, Khalifa Sall avait, lors d’une conférence de presse donnée le 3 mars 2017 demandé à la jeunesse de sortir, en masse, lui servir de boucliers. Mais, ses jeunes, à lui, n’ont jamais bougé le plus petit doigt pour lui éviter la détention. Et le déshonneur. Installée dans le fauteuil de Khalifa Sall -qui a été arrêté dans la nuit du 6 au 7 mars 2017 avant d’être condamné à 7 ans de prison ferme et au paiement d’une amende de 5,49 milliards de francs CFA-, Soham Wardini -qui est consciente que toutes les charges retenues à l’encontre de son prédécesseur et de 5 de ses collaborateurs sont liées à cette- saura-t-elle mieux se défendre que le patron de Takhawou Ndakarou?

Une chose est sûre: si le régime n’a, pour le moment, rien dit qui prouve son hostilité envers la mairesse de Dakar, les soutiens de Khalifa Sall, eux, ont commencé à rappeler à Soham Wardini qu’elle n’est pas la titulaire du fauteuil qu’elle n’occupe qu’à titre d’intérimaire. Et c’est Barthélémy Diaz, qui lorgne désormais ce fauteuil, qui a été activé pour lui rappeler qu’elle devait se préparer à quitter le poste. Le maire de Sicap Mermoz s’étant déjà dit candidat à la succession de Soham.