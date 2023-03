Après son retour sur les pelouses dimanche dernier après des mois d’indisponibilité, Sadio Mané a accordé un entretien à Bild. Le Sénégalais du Bayern Munich s’est réjoui de ce retour et a évoqué ses difficultés durant cette période loin du ballon.

« Ça faisait longtemps, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me rend heureux. Ne pas être à la Coupe du monde m’a fait mal. J’étais triste, mais ça arrive. J’ai dû accepter la situation difficile et rester optimiste. Ce n’était pas facile mentalement, mais cette expérience peut m’aider dans le futur« , a-t-il confié.

Sadio Mané a également annoncé la couleur pour la manche retour de huitième de finale de Ligue des champions entre son équipe, le Bayern, et le PSG. “Nous avons bien contrôlé le match aller. La victoire 1-0 à l’extérieur nous place dans une bonne situation, même si à Munich, nous devons être incroyablement prudents contre Paris. J’ai regardé le match à la télé avec mes amis. Je suis très nerveux et je fais beaucoup de commentaires quand je regarde les matchs à la télé. Mais j’avais confiance en mes coéquipiers. Même quand Kylian Mbappé est entré. C’est un grand joueur qui a eu une influence sur le jeu, mais nos défenseurs peuvent l’arrêter”, a-t-il expliqué.