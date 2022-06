Burkina Faso : plusieurs gendarmes tués suite à une attaque jihadistes

Plusieurs gendarmes sont morts, jeudi, lors d’une attaque de jihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière nigérienne, a indiqué l’armée. “Plusieurs terroristes” ont également perdu la vie, selon l’état-major.

Onze gendarmes ont été tués dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière nigérienne, lorsqu’un poste de gendarmerie a été prise pour cible par des hommes armés, jeudi 6 juin, a rapporté un communiqué de l’armée vendredi.

“La Brigade Territoriale de Gendarmerie de Seytenga (région du Sahel) a été la cible d’une attaque terroriste dans la soirée du jeudi 9 juin. Malheureusement, onze gendarmes ont consenti le sacrifice suprême”, indique l’état-major dans un communiqué, ajoutant que “plusieurs terroristes” avaient été tués. Plus tôt vendredi, une source sécuritaire avait indiqué à l’AFP que quatre gendarmes ont également été blessés. Deux autres attaques avaient eu lieu jeudi au Burkina Faso.

À Barani, dans la région de la Boucle du Mohoun, dans le nord-est, quatre gendarmes ont été tués par une attaque contre leur détachement. Et à Karma, près de Ouahigouya, dans le nord, un soldat burkinabè et un civil ont été tués dans une attaque contre une mine d’or, par des hommes armés non identifiés.

Une quarantaine de jihadistes ont été tués, de l’armement et d’importants matériels récupérés par l’armée à la suite de ces attaques, selon l’état major.