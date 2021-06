Brésil : Neymar sera absent aux JO, Dani Alves appelé au secours

Daniel Alves, qui évolue au Sao Paulo FC après avoir collectionné les titres au Séville FC, à Barcelone, au PSG et à la Juventus, n’est pas dans le groupe de la sélection principale qui dispute actuellement la Copa América au Brésil, en raison d’une blessure à un genou.

“Neymar est une référence mondiale, le grand leader de la sélection principale. On aurait aimé qu’il soit avec nous. Mais c’était compliqué qu’il joue à la fois la Copa América et les JO. Qu’il soit heureux et remporte la Copa América”, a déclaré Branco, ex-latéral champion du monde en 1994 et coordinateur des équipes de jeunes du Brésil.