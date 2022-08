Bras de fer travailleurs vs Yakham MBAYE, Le Soleil se lève au Nord

Le bras de fer entre Yakham Mbaye, directeur du quotidien national Le Soleil, et le collège des délégués du personnel n’est plus verbal. Le malentendu vient de franchir une nouvelle étape, ponctuée par des scènes de violences. Eléments de la Gendarmerie nationale et journalistes se sont donnés, hier, en spectacle dans les locaux abritant ledit média d’Etat. Tout est parti de la volonté du collège des délégués de tenir un rassemblement pour manifester leur désaccord avec le système de management de leur outil de travail. Venus nombreux, les travailleurs, arborant leurs brassards rouges, ont trouvé sur place des agents de la Gendarmerie nationale déployés pour disperser la manif’. Résultat des courses : onze journalistes blessés dont deux évacués aux urgences.

Dans un communiqué de presse, le collège des délégués du personnel du quotidien national Le Soleil parle de «11 journalistes brutalisés, malmenés avant d’être arrêtés par la Gendarmerie nationale». «Leur seul tort, c’est d’avoir osé défendre une entreprise pillée de toutes parts par un directeur général aussi incompétent que véreux. Deux autres camarades ont été évacués aux urgences», lit-on dans le même communiqué. Les syndicalistes, qui qualifient la scène d’un «fait inédit», renseignent que pour disperser «la foule déterminée et pacifique, les éléments de la gendarmerie qui ont pris d’assaut l’entreprise depuis 12 heures, et renforcés par presque un contingent entier, y ont lancé des grenades lacrymogènes».

«Une situation, dénoncent-ils, inacceptable dans une maison de presse ; laquelle est un espace de liberté par excellence ». «Depuis, ils ont encerclé les locaux du Soleil. C’est inédit dans l’histoire cinquantenaire de la Sspp Le Soleil. Les travailleurs exigent la libération immédiate et sans condition de leurs camarades et interpellent les autorités. Ils annoncent une grève illimitée et la suspension de la parution du quotidien national», relate le communiqué signé par le collège des délégués du personnel et l’intersyndicale du Soleil.

