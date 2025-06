Braquage sur l’axe Kothiary-Bala : un million emporté

Un braquage a été perpétrée dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 juin 2025, sur l’axe Kothiary-Bala, (Goudiry, Sud-Est)). Trois individus encagoulés et armés ont attaqué un véhicule de transport en commun à hauteur du village de Darou Ndioufène. Les malfaiteurs ont emporté environ un million de francs CFA, selon la Rfm.

Le media qui a cité une source sécuritaire, a annoncé que l’attaque s’est déroulée vers minuit. Les malfaiteurs ont surgi de l’obscurité, menaçant le chauffeur avec leurs armes. Une fois que la véhicule s’est arrêté, ils ont fait descendre les passagers à qui ils ont dépouillé de leurs biens et également fouillé le véhicule et avant de prendre la fuite.

Alertées, les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur place pour effectuer les constatations d’usage.

Une enquête a été ouverte pour retrouver les braqueurs.