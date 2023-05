Bougane Guèye Dany: «8 millions de mètres carrés à Dakar comme butin de campagne pour le 3ème Mandat, l'arrêté signé...»

Dix mois avant la fin de son dernier mandat, Macky Sall déclassifie 826 hectares sur le bandeau filao, déclare Bougane Guèye Dany sur sa page Facebook.

“Un simulacre de Projet…

Le périmètre s’étend depuis le rond-point de Gadday (Guédiawaye) en passant par Yeumbeul Nord, Malika et Tivaouane Peulh. Un simulacre de Projet d’utilité publique dénommé Plan d’urbanisme de Détails (PUD), c’est le prétexte avancé pour encore faire main basse sur 8 000 000 m2 à Dakar” , dénonce Bougane Guèye Dany.

Cet ordre de déclassification…

De plus une partie de ce butin serait promise aux nouveaux macs de la théorie du troisième mandat. Le Président Macky Sall a signé l’arrêté déclassifiant les 826 hectares sous N 2023-813. Halte à la boulimie foncière. Halte à l’achat de conscience. Non au 3ème Mandat Non à une justice manipulée Non à une ‘sélection’ présidentielle 2024, Macky Rek Modoul Bok, conclut-il.