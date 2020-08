Birahim Seck, Forum civil : « Les journalistes doivent avoir accès aux conventions signées par l’Etat »

Le Forum civil, en partenariat avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a organisé un atelier de partage et de plaidoyer de l’avant-projet de loi relatif à l’accès à l’information. Ce, pour permettre à la presse d’avoir accès aux informations et aux conventions signées par l’Etat du Sénégal.

Selon Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, la meilleure manière de rendre hommage à Babacar Touré c’est de se battre pour une presse libre. C’est pourquoi on doit travailler la main dans la main pour une loi sur l’accès à l’information comme au Gabon et d’autres pays.

Aujourd’hui, poursuit-il, les journalistes doivent avoir accès aux informations et aux conventions signées par l’Etat du Sénégal.

« La première génération a fait un travail considérable et je parle de Babacar Touré, Sidy Lamine, Mamadou Omar Ndiaye… Et si on parle de presse libre, c’est grâce à ces personnes. Nous ferons cet exercice avec toutes les organisations de la presse car les journalistes ont besoin de cette loi sur l’accès à l’information », a défendu M. Seck.