Un accident spectaculaire de la circulation survenu sur l’axe Bignona Tendième à hauteur de Koutenghor a fait trois (03) blessés.

L’excès de vitesse et le mauvais état de la route en sont les causes principales selon les témoins et les populations riveraines de cette route.

Sur cet axe la récurrence des accidents est constatée, renseigne Gms.