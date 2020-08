Le plan de rénovation de la Corniche Ouest, qui englobe une délocalisation de la prison de Rebeuss, n’épargne pas aussi d’autres institutions judiciaires.

Selon L’Observateur, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, et la Maison des Avocats vont déménager et seront regroupés sur un site pour former le «Quartier Judiciaire».

Le site est logé devant le terrain qui fait face à la porte principale du Palais de justice qui abrite le bureau de délivrance des extraits de casier judiciaire.