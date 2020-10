Bavure Policière contre la Camerawoman de Dakaractu : Aly Ngouille Ndiaye annonce des sanctions contre les auteurs

La Coordination des Associations de la presse a remis, hier, au ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye une lettre de protestation contre la violence gratuite et répétée dont les éléments de la Police nationale font montre de plus en plus sur le terrain, à l’encontre des acteurs des médias comme celle subie par la camerawoman de Dakaractu Adja Ndiaye.

A l’issue de leur rencontre, Bamba Kassé et ses camarades informent que le Ministre Aly Ngouille Ndiaye a annoncé des sanctions contre les auteurs de l’agression.

Les membres de la Coordination des Associations de la presse ne comptent pas laisser impunies les agressions répétées des éléments de la Police nationale contre la camerawomen de Dakaractu, Adja Ndiaye.

D’ailleurs, à en croire le Secrétaire Général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) Bamba Kassé, par ailleurs porte-parole du jour et ses camarades, les autorités étatiques ont ouvert hier une enquête et des sanctions sont prévues contre les agresseurs de la consoeur Adja Ndiaye si les fautes sont avérées.

Poursuivant son propos, Bamba Kassé renseigne en outre que le ministre de l’Intérieur a fait part de sa volonté, avec les organisations syndicales, d’organiser des modules d’échange entre les journalistes photographes techniciens et la police pour leur faire savoir la limite de leurs missions et de leurs fonctions sur le terrain aussi bien sur les manifestations autorisées que les manifestations interdites.

«Parce que même si la manifestation est interdite, la presse est là pour constater que la manifestation est interdite», laisse entendre le responsable syndical de la presse.

Pourtant, rappellent les membres de la Coordination dans la lettre de protestation, le Sénégal a obtenu cette année son meilleur classement dans le baromètre mondial de la Liberté de Presse. Et ce classement, selon eux, est fortement menacé avec la récurrence des cas d’agression des acteurs des médias par des forces de l’ordre.

L’As