Barbarie – Comment Fatou Diene Ligotait Et Brûlait Les Fesses De Sa Fille Adoptive Avec Un Couteau Rougi Au Feu

Si la chance ne lui sourit pas, Fatou Diène risque d’accoucher dans les liens de la détention, car elle est en état de grossesse très avancé. Mais elle n’aura que ce qu’elle a mérité. En effet, Fatou Diène est condamnée à 3 mois de prison ferme pour avoir exercé des sévices corporels sur la fillette de 8 ans Ndèye Penda K., dont elle a brûlé les fesses et qu’elle ligotait lorsqu’elle la battait.

Sauvage, barbare, cruel et ahurissant, ces faits qui sont passés aux Parcelles Assainies et qui ont été jugés hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. C’est une dame, la trentaine révolue, du nom de Fatou Diène, qui a été traînée devant cette juridiction par la mère de la petite fille de 8 ans Ndèye Penda K. Pour une femme enceinte, qui a connu le bonheur d’être mère, on n’aurait jamais cru que Fatou Diène pouvait exercer des violences d’une telle barbarie sur une fillette innocente et sans défense. Hélas, elle l’a non simplement fait, mais elle a franchi le Rubicon en brûlant au couteau les fesses de Ndèye Penda Konaté.

A l’origine, le père de la victime, Mamadou Konaté avait confié sa fille à l’époux de la prévenue. De ce fait, Fatou Diène et son mari étaient les tuteurs de Ndèye Penda K.. Hélas, la môme, durant tout le temps qu’elle était dans cet appartement avec le couple, vivait un calvaire total. Abandonnée à son triste sort, elle subissait toutes sortes de sévices, de brimades et de tortures de la part de sa tutrice. Si elle n’est pas parfois ligotée et battue, elle est brûlée sur les fesses avec un couteau qui a été au préalable rougi sur le feu. Ainsi, la fillette n’arrivait plus à marcher correctement à cause des brulures sur les fesses.

Les voisines de la mise en cause qui ne supportaient plus d’entendre constamment cette enfant pleurer sous le poids des coups infligés par sa tutrice, ont saisi les éléments enquêteurs. Interpellée, Fatou Diène a été inculpée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours, exercés sur un enfant en-dessous de 15 ans et commis par une personne ayant autorité sur la victime.

Fatou Sène ne convainc personne

La prévenue, dans une tenue traditionnelle avec un foulard sur la tête, à la barre tout, a nié les brûlures. Même si elle a reconnu avoir corrigé la gamine. «Sa mère a dit que je l’ai brûlée, mais non, je l’ai juste frappée parce qu’elle refusait d’aller à l’école. Les blessures constatées sur son corps ont été occasionnées par de l’eau chaude. Elle a glissé avant de tomber sur cette eau bouillante», dit-elle sans convaincre.

C’est avec un couteau chauffé que la dame lui a brûlé les fesses, selon le médecin

D’ailleurs, le rapport médical produit dans le dossier l’a contredite. Car, le médecin a, dans ses conclusions, révélé que les brûlures de la fillette de 8 ans ont été causées par un objet et non par de l’eau chaude. Et mieux encore, l’homme de l’art a attesté que les maltraitances physiques à l’issue desquelles elle a contracté ces blessures résultent de coup de crosse. Pire encore, le certificat médical révèle que la fillette a subi des brûlures de premier et deuxième degré. Conséquence : elle ne pouvait plus s’assoir puisque c’est avec un couteau chauffé que la dame lui a brûlé les fesses. Il s’y ajoute que la blouse blanche a aussi relevé des traces de violences sur la hanche gauche de la gamine, son thorax et ses membres supérieurs .

Les preuves accablantes des enquêteurs

Pire, la perquisition effectuée chez elle l’a enfoncée puisque les agents enquêteurs ont trouvé des preuves accablantes contre elle. Ainsi, la police a découvert dans son appartement le couteau avec les marques du feu en plus des étoffes dont elle se servait pour attacher la fillette lorsqu’elle la battait ainsi qu’un câble avec lequel elle la frappait.