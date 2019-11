Les actions proactives du forum pour la paix et la sécurité dans l’espace Sénégal Gambie Guinée Bissau, c’est le thème de la quatrième édition de la table de paix initiée par les organisations de femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée Bissau que Banjul abrite ce jeudi.

Plusieurs suggestions et avis pour la résolution du conflit dans la région sud du Sénégal ont émergé des débats suscités par la table de la paix organisée ce jeudi en Gambie à l’initiative de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance dans un partenariat avec des organisations de femmes de la Gambie et de la Guinée Bissau

Cette quatrième édition de la table dénommée Women’s Peace Table que Banjul abrite est placée sous le thème : ‘’The practice actions of the forum for prace and and security in the Senegal, Gambia and Guinée Bissau space’’ comprenez Les actions proactives du forum pour la paix et la sécurité dans l’espace Sénégal Gambie Guinée Bissau.

Cette quatrième édition de la table de la paix s’inscrit dans le cadre d’un partage sur la question de l’amélioration du processus de la consolidation de la paix en Casamance et dans la sous région. Elle a été présidée par le ministre Gambien en charge de la sécurité Cheikh omar Faye qui a livré un discours révélateur de la nécessité pour les trois nations de travailler pour préserver l’unité, la cohésion sociale et paix. Nous y reviendrons