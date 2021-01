La bagarre Ibrahimovic-Lukaku fait parler en Italie…

Zlatan-Lukaku : «la honte»

En Italie, se jouait hier le derby de Milan en Coupe. C’est l’Inter qui est sortie gagnante de ce duel, grâce à la « magie d’Eriksen » comme le résume La Gazzetta dello Sport. Une victoire (2-1) pour les hommes d’Antonio Conte et une rencontre qui a surtout été marquée par une altercation entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku. Le journal au papier ose même parler de « baston » entre les deux attaquants, en première période. D’ailleurs, on peut y découvrir ce qu’ils se sont dits sur le terrain : « va faire tes rites vaudou de ton côté crétin », aurait balancé Zlatan, tandis que Lukaku aurait répondu par « fils de p… ». Cela fait les gros titres de tous les journaux transalpins ce mercredi. Pour le Corriere dello Sport par exemple, c’est tout simplement « la honte ». « La dispute entre ces deux grands joueurs est indigne », s’insurge le quotidien. « Ibra marque, insulte Lukaku et se fait exclure », résume de son côté Tuttosport. L’information fait même la Une de La Dernière Heure en Belgique, qui y voit plutôt « un terrible clash ».

Un seul accord pour une prolongation

Du côté de l’Espagne, le Real Madrid fait parler et en particulier sa politique de prolongation. En pleine période de crise, les Merengues sont durs en négociations et ne proposent pas de salaires à la hausse, au contraire. « C’est à prendre ou à laisser » résume ainsi Marca, qui qualifie cette politique d’« inflexible ». Il y a un accord avec Luka Modric, mais ni Sergio Ramos ni Lucas Vazquez n’ont accepté leurs offres respectives pour l’instant. Karim Benzema, Raphaël Varane et Nacho Fernandez seront les prochains, annonce déjà le journal. C’est tout le cœur du vestiaire de Zidane qui est concerné.

C’est le «paradis bleu» pour City

En Angleterre, on parle surtout de la démonstration de Manchester City qui a pulvérisé West Bromwich Albion (5-0). Les Skyblues n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire, et sont désormais leaders de Premier League, avec un petit point d’avance sur le rival Manchester United. Pour The Daily Telegraph, c’est un « paradis bleu » pour les hommes de Pep Guardiola. Même son de cloche en couverture du Daily Express qui évoque une « croisière bleue » pour les Citizens. « High Five », titre de son côté le Daily Star. Manchester City est en grande forme puisqu’il s’agit là de la onzième victoire de rang pour le club, toutes compétitions confondues. Enfin, The Times parle plutôt d’une « tempête » qui emmène City au sommet de la ligue.