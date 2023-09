Le chef du bureau régional de la Banque africaine de développement (BAD) au Sénégal, Mohamed Chérif, a annoncé que le portefeuille des investissements en cours de la BAD dans le pays s’élève à environ 1.229,6 milliards de francs CFA.

Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie d’ouverture d’un atelier consacré au déploiement d’une solution informatique de supervision à distance des projets de la Banque africaine de développement à Dakar, lundi dernier. Mohamed Chérif a souligné que de grands projets sont actuellement en cours dans divers secteurs.

Le fonctionnaire de la BAD a précisé que le portefeuille global en cours d’exécution au Sénégal représente plus de 2 milliards de dollars US, soit environ 1.229,6 milliards de francs CFA. Il a également mis en avant l’avancement des importants projets dans les domaines des transports et de l’agriculture, parmi d’autres. La BAD soutient activement les agropoles, une priorité du gouvernement sénégalais, et contribue au désenclavement des régions du pays.

Mohamed Chérif s’est montré optimiste quant aux projets en cours et a souligné que la solution informatique de supervision à distance des projets permettra d’optimiser la collecte, l’analyse et la gestion des données liées aux projets de la BAD au Sénégal. Cette technologie sera mise à la disposition de toutes les parties prenantes impliquées dans l’exécution des projets de la BAD, afin de collecter des données précises et fiables à l’aide d’appareils mobiles. Ces données pourront ensuite être téléchargées dans le système de la solution informatique et examinées par les parties prenantes de chaque projet.

Gaspard Dodo, un expert chargé de l’implémentation de cet outil au Sénégal, a expliqué que les ministères pourront l’utiliser pour suivre en temps réel les projets de la BAD dans le pays et planifier plus efficacement les futures interventions. Cette nouvelle solution aidera la BAD à relever les défis liés à la formation, aux données fiables et à la mobilisation des ressources budgétaires.