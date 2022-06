Baccalauréat 2022 : Les épreuves physiques reprennent à partir de ce jeudi

L’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS) du baccalauréat 2022 qui était initialement prévue la semaine dernière aura finalement lieu à partir du 09 juin.

Selon une note du directeur de l’office du baccalauréat, Socé Ndiaye, les enseignants avaient décidé de boycotter l’épreuve qui devait démarrer à compter du 2 juin. « A cet effet, je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien faire prendre pour la mise à jour de la programmation et l’encadrement administratif », a-t-il écrit dans un communiqué adressé aux inspecteurs d’académie.

Dans ce document, il indique que tout candidat apte doit se présenter avec sa convocation et sa pièce d’identité ou sa carte scolaire. « Si le candidat est apte sur sa convocation et ne peut plus faire les épreuves physiques (maladies, accidents…), il doit obligatoirement présenter au président de jury EPS un certificat d’exemption signé par l’inspecteur médical des écoles (Ime), une copie de sa convocation. Si le candidat est inapte depuis les inscriptions, pas besoin de se présenter au président de jury lors des épreuves physiques », a-t-il rappelé .